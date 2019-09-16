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  • Son Güncelleme: 17.09.2019 17:45

16 Eylül açıklandı! Zalim İstanbul, Çukur, Canevim nedir?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte diziler birer birer başlamaya başladı. 16 Eylül Pazartesi günü Kanal D'de Zalim İstanbul 11. bölümüyle, ATV'de Canevim 15. bölümüyle, Show TV ekranlarında Çukur yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizilerin ve programların sona ermesiyle birlikte izleyiciler 16 Eylül açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Zalim İstanbul, Çukur, Canevim nedir?

16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı?

Ekranları başında gündüz ve gece kuşağı programlarını ve dizilerini takip eden izleyiciler reyting sonuçlarını merakla sorgulanıyor. Çukur'un yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkması dizi ve programların reytinglerini etkileyip etkilemeyeceği merak edilmeye başlandı. Peki, 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

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