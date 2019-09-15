Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Seksenler 3 yıl aradan sonra tekrar ekranlarda olacak. Bir dönem büyük bir beğeniyle takip edilen Seksenler dizisi yeni sezonuyla izleyiciyi karşısına çıkmak için gün saymaya başladı. Dizinin oyuncularının setteki eğlenceli anları izleyicileri güldürdü. Peki, Seksenler yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair merak edilenler...

AFİŞ ÇEKİMLERİ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Geçtiğimiz haftalarda okuma provaları için 3 yıl aradan sonra buluşan oyuncular, bu sefer afiş çekimleri için tekrar bir araya geldi. Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.