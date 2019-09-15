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  • 15.09.2019 20:11
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 20:11

'un devamı olan fırtına gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Yayınlanan her bölümüyle milyonlarca izleyiciyi ekran başına kitleyen dizisi bu sezon ekran macerasına olarak devam edecek. Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Diriliş Ertuğrul'un devamı olan sorusu merakla araştırılıyor. Reyting rekortmeni dizinin izleyicileri yapımcı firmadan ve yayıncı kuruluştan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, başlayacak? İşte yeni sezona dair son detaylar...

Diriliş Osman'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak?

5 sezondur TRT 1'de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon ekranlara Diriliş Osman olarak gelecek. Yeni sezonda Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan dizide yeni sezonla ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte izleyiciler büyük bir heyecanla Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.

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