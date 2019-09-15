5 sezondur TRT 1'de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon ekranlara Diriliş Osman olarak gelecek. Yeni sezonda Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan dizide yeni sezonla ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte izleyiciler büyük bir heyecanla Diriliş Osman ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.