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  • 15.09.2019 21:51
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 21:52

'dan yeni sezon paylaşımı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak?

Salı akşamlarının sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonu için geri sayım sürüyor. Konu hakkında milyonlarca izleyici yayıncı kuruluş ATV'den gelecek açıklamaya odaklandı. Yeni sezon kadrosuna Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen gibi ünlü isimler katıldı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezonuna dair merak edilen detaylar...

EDHO'dan yeni sezon paylaşımı! Yeni sezon ne zaman?

ATV ekranlarında salı günleri saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecan dorukta. Ömür'ün istenme sahnesiyle sezon finali yapan EDHO'nun yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. Yeni sezon tarihi için yayıncı kuruluş ATV'den açıklama bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak?

EDHO 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Dizinin yeni sezonunun 2-3 hafta içerisinde yayında olması bekleniyor.

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