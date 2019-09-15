ATV ekranlarında salı günleri saat 20.00'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecan dorukta. Ömür'ün istenme sahnesiyle sezon finali yapan EDHO'nun yeni sezon tarihi merakla araştırılıyor. Yeni sezon tarihi için yayıncı kuruluş ATV'den açıklama bekleniyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5. sezon ne zaman başlayacak?

EDHO 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Dizinin yeni sezonunun 2-3 hafta içerisinde yayında olması bekleniyor.