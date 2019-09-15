Ekranları başında dizileri ve programları takip eden izleyiciler her gün reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda arama motorlarında 15 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 15 Eylül Pazar günü reyting sonuçları belli oldu mu? İşte o sorunun yanıtı... Pazar akşamları Show TV'de Aşk Ağlatır, TRT 1'de Elimi Bırakma TV 8'de Masterchef, Fox TV'de Yaparsın Aşkım programları ekrana geliyor. Geçtiğimiz haftalara baktığımızda Masterchef ilk sıralarda yer alıyor. Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır.