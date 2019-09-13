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  • 13.09.2019 18:45
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 18:45

kim elendi, haftanın birincisi kim oldu? İşte 13 Eylül u

Kanal D ekranlarında haftaiçi her gün izleyici karşısına çıkan 'da bu hafta yaşanan olaylar izleyicilerin dikkatini çekti. Bu haftaki programda Ezgi ve Elif arasında büyük kriz yaşanıyor. Elif ise Ezgi'nin eşyalarını çöp poşetine atmak isteyince mutfakta kıyamet kopuyor. Peki, ? 13 Eylül Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte u...

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın birincisi kim oldu?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümü izleyici karşısına çıktı. Bu hafta Ezgi'nin bu hafta potaya girip yarışmadan ayrılacağını düşünen gelinler Ezgi'ye karşı cephe alıyor. Haftanın final bölümünün sona ermesinin ardından hangi yarışmacının birinci olduğu merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 13 Eylül Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Elif ve Hatice arasında yapılan kura çekimini Reyhan Hanım gerçekleştirdi. 5 altın bileziğin sahibi ve haftanın birincisi kura sonucu Hatice olarak açıklandı.

Yarışmadan elenen ismi öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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