Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün haftanın final bölümü izleyici karşısına çıktı. Bu hafta Ezgi'nin bu hafta potaya girip yarışmadan ayrılacağını düşünen gelinler Ezgi'ye karşı cephe alıyor. Haftanın final bölümünün sona ermesinin ardından hangi yarışmacının birinci olduğu merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 13 Eylül Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Elif ve Hatice arasında yapılan kura çekimini Reyhan Hanım gerçekleştirdi. 5 altın bileziğin sahibi ve haftanın birincisi kura sonucu Hatice olarak açıklandı.

Yarışmadan elenen ismi öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...