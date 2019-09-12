Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 12.09.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 17:47

14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor!

Star TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'ın son bölümüyle dikkatleri üzerine çekti. Dizide yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Nejat, Suna’nın Tolga’nın evlenme teklifini reddettiğini duyuyor ve sebebinin kendisi olduğunu anlıyor. Son bölümle birlikte merakla araştırılan sorular arasında . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu yer alıyor.

Benim Tatlı Yalanım 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Perşembe akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde heyecan giderek arttı. Bu hafta dizinin son sahnelerinde yaşanan olaylar izleyicileri şaşırttı. Son bölümün ardından izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 14. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor. Bu durum Nejat ve Suna'yı nasıl etkileyecek?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriBenim Tatlı Yalanım 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aylin yıllar sonra ortaya çıkıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri