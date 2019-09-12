Perşembe akşamları saat 20.00'de izleyici karşısına çıkan Benim Tatlı Yalanım'ın yeni bölümünde heyecan giderek arttı. Bu hafta dizinin son sahnelerinde yaşanan olaylar izleyicileri şaşırttı. Son bölümün ardından izleyiciler Benim Tatlı Yalanım 14. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını merak etmeye başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

BENİM TATLI YALANIM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

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