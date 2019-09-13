Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 13.09.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 13.09.2019 22:15

yayınlandı! Dikkat çeken sahne: Akın Koçovalı ve Azer işbirliği mi yapıyor?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi 'un yeni sezonuyla ilgili detaylar belli oldu. Çukur'un yeni sezon tarihi yakın zamanda yayıncı kuruluş Show TV tarafından açıklanmıştı. Yeni sezon öncesi Çukur'dan dikkat çeken bir fragman daha geldi. Fragmanda "Vartolu Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek" repliği dikkat çekerken aynı zamanda Akın Koçovalı ve Azer Kurtuluş'un işbirliği yapıp yapmayacağı merak ediliyor.

Çukur 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken dizisi Çukur yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak dizinin 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen seyircilerin aklına "Akın Koçovalı ve Azer Kurtuluş işbirliği mi yapıyor?" sorusu geldi. İşte yeni sezon fragmanı...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriÇukur 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Dikkat çeken sahne: Akın Koçovalı ve Azer işbirliği mi yapıyor?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri