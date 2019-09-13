Pazartesi akşamlarının dikkat çeken dizisi Çukur yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak dizinin 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen seyircilerin aklına "Akın Koçovalı ve Azer Kurtuluş işbirliği mi yapıyor?" sorusu geldi. İşte yeni sezon fragmanı...