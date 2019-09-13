Pazartesi akşamlarının dikkat çeken dizisi Çukur yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak dizinin 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanı izleyen seyircilerin aklına "Akın Koçovalı ve Azer Kurtuluş işbirliği mi yapıyor?" sorusu geldi. İşte yeni sezon fragmanı...
Çukur 3. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Dikkat çeken sahne: Akın Koçovalı ve Azer işbirliği mi yapıyor?
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonuyla ilgili detaylar belli oldu. Çukur'un yeni sezon tarihi yakın zamanda yayıncı kuruluş Show TV tarafından açıklanmıştı. Yeni sezon öncesi Çukur'dan dikkat çeken bir fragman daha geldi. Fragmanda "Vartolu Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek" repliği dikkat çekerken aynı zamanda Akın Koçovalı ve Azer Kurtuluş'un işbirliği yapıp yapmayacağı merak ediliyor.
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