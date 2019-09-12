Bir dönem TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Seksenler'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni bölümüyle ekranlarda olacak dizide Ergun Plak karakterini canlandıran Serhat Kılıç'ın yer alıp almayacağı merak konusuydu. Serhat Kılıç'ın yaptığı açıklamayla merak edilen soru yanıt bulmuş oldu.

SERHAT KILIÇ'TAN AÇIKLAMA

Ergun Plak'ı canlandıran Serhat Kılıç Instagram hesabından yaptığı açıklamada yeni sezonda dizide olmayacağını duyurdu. İşte Serhat Kılıç'ın yaptığı açıklama...

"Çok kıymetli ve vefalı "Seksenler" izleyicileri... Yaklaşık beş yıl boyunca canlandırdığım Ergun Plak karakteriyle, benim de severek ve büyük keyif alarak parçası olduğum Seksenler dizisinin yeni bölümlerinde maalesef rol almıyorum. Bu tatlı macera benim için üç yıl önce sona erdi. Severek kucakladığınız ve zaman içinde kıymetli bir kahramana dönüştürdüğünüz 'Ergun Plak' karakteri, benim de oyunculuk kariyerimde unutulmaz bir tecrübe olarak kalacak emin olun. İnanıyorum ki, "Seksenler" dizisi bunca yıldır istikrarla sürdürdüğü başarısını yeni bölümlerinde de yakalayacak ve bizleri gülümsetmeye devam edecektir. Hepinize keyifli seyirler dilerim."