Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok olayı aydınlatan Müge Anlı, Güven Bana programıyla izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kısa sürede izleyiciler tarafından çok beğenilen Güven Bana programının yayın günü değişti. Yayıncı kuruluş ATV yaptığı açıklamayla Güven Bana'nın yeni gününü açıkladı. Peki, Müge Anlı ile Güven Bana yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

MÜGE ANLI İLE GÜVEN BANA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Güven Bana yeni bölümüyle 14 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.