Avlu dizisinin yeni sezonunu heyecanla bekleyen seyirciler, internet üzerinden yeni sezon hakkında araştırmalarına devam ediyor. Avlu dizisinin Zerrin'in vurulmasının ardından Avlu karışmıştı. Deniz ile Kudret'in karşı karşıya geldiği sezon finalinin ardından yeni sezonda neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?

AVLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu'nun ne zaman başlayacağı henüz açıklandı. Avlu, geçtiğimiz sezon 20 Eylül tarihinde yayına girmişti. Bu yıl dizinin Eylül sonu, Ekim başı izleyici karşısında olması bekleniyor.