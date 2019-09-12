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  • 12.09.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 19:17

Ortalık karışmaya devam edecek! başlayacak? Fragman geldi mi?

Geçen sezon Star TV ekranlarında perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Avlu'yu ekranları başında heyecanla takip eden izleyiciler başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, yayınlandı mı? İşte yeni sezona dair detaylar...

Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?

Avlu dizisinin yeni sezonunu heyecanla bekleyen seyirciler, internet üzerinden yeni sezon hakkında araştırmalarına devam ediyor. Avlu dizisinin Zerrin'in vurulmasının ardından Avlu karışmıştı. Deniz ile Kudret'in karşı karşıya geldiği sezon finalinin ardından yeni sezonda neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak?

AVLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Avlu'nun ne zaman başlayacağı henüz açıklandı. Avlu, geçtiğimiz sezon 20 Eylül tarihinde yayına girmişti. Bu yıl dizinin Eylül sonu, Ekim başı izleyici karşısında olması bekleniyor.

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