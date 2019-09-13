13 Eylül Zuhal Topal'la sofrada bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la sofrada puan durumu! Herkesin severek izlediği programda her hafta 5 gelin ve kayınvalide yarışıyor. Her gün gelinler 3 saatte alışveriş ve yemek yaparken, kayınvalideler de pişen yemekleri tadıyor. Gün sonunda da açık oylama ile puan veriyor. Her gün gelinlere Zuhal Hanım'ın da puan verdiği yarışmada memnuniyetsiz kayınvalideler ve emeğinin karşılığını alamayan gelinler her hafta damgasını vuruyor. Son haftanın finalinde de dananın kuyruğunun kopacağı final gününde Melek teyze her yemeğe bahane bulacak. Hafta boyunca her şeyi eleştiren Gülcan hanım ektiğini piçerken, eleştirilere tahammül edemeyecek.
13 Eylül Zuhal Topal'la sofrada bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la sofrada puan durumu!
Zuhal Topal'la Sofrada bu hafta yine izlenme rekorları kırdı. Zuhal Topal'la sofrada yarışması gündüz kuşağında bayahı izlenen bir program olmayı başardı. Cuma gününde oluşacak puan tablosu ile birlikte haftanın birincisi belirlenecek. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Yarışmanın birincisi açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak. İşte Zuhal Topal'la sofrada puan durumu ve tüm detaylar. Zuhal Topal'la Sofrada 13 Eylül cuma günü 230. bölümde Büşra ve kaynanası Gülcan hanım ev sahipliği yaptı. Peki Zuhal Topal'la Sofrada son bölümde neler oldu? Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? 15 Bin TL 'yi kim kazandı? Henüz hangi gelin kayınvalidenin birinci olduğu belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.
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