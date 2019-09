13 Eylül Zuhal Topal'la sofrada bugün kim kazandı? Zuhal Topal'la sofrada puan durumu! Herkesin severek izlediği programda her hafta 5 gelin ve kayınvalide yarışıyor. Her gün gelinler 3 saatte alışveriş ve yemek yaparken, kayınvalideler de pişen yemekleri tadıyor. Gün sonunda da açık oylama ile puan veriyor. Her gün gelinlere Zuhal Hanım'ın da puan verdiği yarışmada memnuniyetsiz kayınvalideler ve emeğinin karşılığını alamayan gelinler her hafta damgasını vuruyor. Son haftanın finalinde de dananın kuyruğunun kopacağı final gününde Melek teyze her yemeğe bahane bulacak. Hafta boyunca her şeyi eleştiren Gülcan hanım ektiğini piçerken, eleştirilere tahammül edemeyecek.