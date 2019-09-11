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  • 11.09.2019 22:06
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 22:06

yepyeni karakterlerle dönüyor! Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak?

Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 4. sezonunda yepyeni karakterlerle izleyici karşısına çıkacak. Payitaht Abdülhamid'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda diziye yeni isimlerin dahil olduğu görülüyor. Eylül ayının ortalarında olduğumuz şu günlerde Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.

Payitaht Abdülhamid yepyeni karakterlerle dönüyor!

Es Film'in yapımcılığını üstlendiği Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İzleyiciler yeni sezon öncesi merakla Payitaht Abdülhamid 4. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Son olarak bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde Aslıhan Hatun karakterine hayat veren Gülsim Ali'nin yeni sezonda Payitaht Abdülhamid kadrosuna katıldığı konuşuluyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Payitaht Abdülhamid'in 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin yeni sezonunun iki üç hafta içinde izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yeni sezon yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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