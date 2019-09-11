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  • 11.09.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 21:32

fırtına gibi geliyor! EDHO 5. yeni sezon ne zaman başlayacak? İki yeni isim daha diziye dahil oldu

ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna üç yeni isim daha dahil olmuştu. Sezon finalini Ömür'ün istenme sahnesiyle yapan dizinin yeni sezon tarihi için yayıncı kuruluş ATV'den açıklama bekleniyor. Diziye son gelen bilgilere göre iki ismin daha dahil olduğu öğrenildi. Peki, 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?

EDHO fırtına gibi geliyor! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonu için geri sayım başladı. Milyonlarca izleyici yayıncı kuruluş ATV'den gelecek açıklamaya odaklandı. Bu kapsamda arama motorlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu da merakla araştırılıyor. Son olarak iki yeni ismin daha diziye katıldığı bilgisi ulaştı. İşte EDHO yeni sezona dair merak edilenler...

EDHO 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Dizinin yeni sezonunun 2-3 hafta içerisinde yayında olması bekleniyor.

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