Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezonu için geri sayım başladı. Milyonlarca izleyici yayıncı kuruluş ATV'den gelecek açıklamaya odaklandı. Bu kapsamda arama motorlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu da merakla araştırılıyor. Son olarak iki yeni ismin daha diziye katıldığı bilgisi ulaştı. İşte EDHO yeni sezona dair merak edilenler...

EDHO 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Dizinin yeni sezonunun 2-3 hafta içerisinde yayında olması bekleniyor.