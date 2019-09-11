Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 11.09.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 23:41

14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe'nin sırrı ortaya çıkıyor!

dizisi çarşamba akşamları izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizinin yayınlanan son bölümünde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Muhsin’in Kerem’e olan güvensizliği bu olayla birlikte aralarında büyük bir tartışmaya sebep oluyor. Şimdi izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Afili Aşk 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Afili Aşk dizisinin son bölümü dikkat çekti. Heyecan dolu bölümde ortalık iyice karışması izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümde Kerem'in gözaltına alınması bütün hayallerin yıkılmasına neden oldu. Son bölümün ardından izleyiciler Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem'in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriAfili Aşk 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem ve Ayşe'nin sırrı ortaya çıkıyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri