Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Afili Aşk dizisinin son bölümü dikkat çekti. Heyecan dolu bölümde ortalık iyice karışması izleyicileri şaşırttı. Yeni bölümde Kerem'in gözaltına alınması bütün hayallerin yıkılmasına neden oldu. Son bölümün ardından izleyiciler Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Modamu heyecanla büyük bir şirket ortaklığına imza atmak için hazırlanır. Ancak Kerem'in gözaltına alınması bütün hayalleri yıkar.