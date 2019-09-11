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  • 11.09.2019 19:17
  • Son Güncelleme: 11.09.2019 19:17

bomba gibi geliyor! Diriliş Ertuğrul'un devamı ne zaman başlayacak? İki isim daha katılıyor!

TRT 1 ekranlarında 5 sezondur reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda yoluna olarak devam edecek. Osman Gazi'nin hayatını anlatacak olan dizide yeni sezonla ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Dizinin izleyicileri ise büyük bir heyecanla Diriliş Ertuğrul'un devamı sorusuna yanıt arıyor. İşte Diriliş Osman'ın yeni sezonuna dair merak edilen tüm detaylar...

Heyecan sürüyor! Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul ile milyonları ekranlara kitleyen dizi bu sezon yoluna Diriliş Osman olarak devam edecek. Eylül aylarının ortalarında olduğumuz şu günlerde Diriliş Osman'ın yeni sezon tarihi merakla araştırılmaya başlandı. Son olarak Erkenci Kuş dizisinin başrolü Can Yaman'ın da Diriliş Osman kadrosuna katıldığı iddia edildi. Peki, izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair merak edilenler...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.

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