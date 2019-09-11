Diriliş Ertuğrul ile milyonları ekranlara kitleyen dizi bu sezon yoluna Diriliş Osman olarak devam edecek. Eylül aylarının ortalarında olduğumuz şu günlerde Diriliş Osman'ın yeni sezon tarihi merakla araştırılmaya başlandı. Son olarak Erkenci Kuş dizisinin başrolü Can Yaman'ın da Diriliş Osman kadrosuna katıldığı iddia edildi. Peki, izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Osman ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair merak edilenler...

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.