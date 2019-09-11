Eylül ayının ortalarında bulunduğumuz şu günlerde milyonlarca izleyici dizilerin yeni sezon tarihlerini araştırıyor. 2019 yılında yeni sezona başlayacak diziler arasında Hercai, Çukur, EDHO, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Çukurova gibi çok izlenen diziler yer alıyor. Peki, Diziler ne zaman başlıyor? İşte yayıncı kuruluşlar tarafından açıklanan dizilerin yayın günleri...

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arama motorlarında merakla sorgulatılan sorular arasında "Diziler ne zaman başlıyor?" sorusu bulunuyor. İşte dizilerin yeni sezon başlangıç tarihleri...

Çukur: 16 Eylül Pazartesi günü yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısında olacak.

Hercai: Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonu 20 Eylül'de başlayacak.

Diğer dizilerin yeni sezon yayın tarihleri için bir sonraki sayfaya geçiniz...