Seksenler yeni sezonuyla izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek. Yayınlandığı dönem TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan dizi yeni bölümüyle ekranlarda olacak. İzleyiciler yeni sezon öncesi Seksenler'in ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. İşte Seksenler yeni sezona dair detaylar...
ÇEKİMLER BAŞLADI
3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımında "Yakında TRT1'de!" ifadelerine yer verildi.
Tanıtımı izlemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...
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