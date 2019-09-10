Diriliş Ertuğrul bu sezon Diriliş Osman olarak ekran macerasına devam edecek. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Diriliş Osman için geri sayım başladı. Son olarak Erkenci Kuş dizisinin başrolü Can Yaman'ın da Diriliş Osman kadrosuna katıldığı iddia edildi. Peki, izleyicileri ekran başına kilitleyen Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ATV ekranlarında yayınlanacak olacak Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Ancak dizinin Eylül-Ekim aylarında yayınlanması bekleniyor. Dizinin başlama tarihi açıkladığında haberimizin içinde yer alacak.