Hercai yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor. İzleyicileri cuma akşamları ekran başına kilitleyen dizinin 2. sezon tarihi yayıncı kuruluş ATV tarafından açıklandı. Yeni sezon öncesi heyecan dolu sahneleriyle Hercai'den özel bir tanıtım daha geldi. Peki, Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Hercai dizisine dair merak edilenler...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonu 20 Eylül'de başlayacak. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı.