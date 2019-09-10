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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 19:13

efsane kadrosuyla dönüyor! Hercai 2. yeni sezon ilk bölüm ne zaman başlayacak?

Reyting rekortmeni dizilerin başında yer alan 'nin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. başlayacak sorusu ATV ekranlarında cuma akşamları diziyi takip eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Dizinin yeni sezonuna ait bir tanıtımların yayınlanmasıyla birlikte Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu arama motorlarında artış gösterdi. İşte yeni sezona dair merak edilen detaylar...

Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak?

Hercai yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor. İzleyicileri cuma akşamları ekran başına kilitleyen dizinin 2. sezon tarihi yayıncı kuruluş ATV tarafından açıklandı. Yeni sezon öncesi heyecan dolu sahneleriyle Hercai'den özel bir tanıtım daha geldi. Peki, Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte Hercai dizisine dair merak edilenler...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonu 20 Eylül'de başlayacak. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı.

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