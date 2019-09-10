Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecan sürüyor. Sezon finalini Ömür'ün istenme sahnesiyle yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna üç yeni isim daha dahil oldu. İzleyiciler ise arama motorlarında EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Dizinin yeni sezonunun 2-3 hafta içerisinde yayında olması bekleniyor.