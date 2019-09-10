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  • 10.09.2019 18:43
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 18:43

Efsane geliyor! yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 5. sezon tarihi ve oyuncuları açıklandı mı?

ATV ekranlarında her salı izleyicileri aksiyon dolu sahneleriyle ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon tarihi merakla araştırılıyor. 'nun yeni sezonunu bekleyen milyonlarca izleyici yayıncı kuruluş ATV'den gelecek açıklamaya odaklandı. Son olarak diziye 3 yeni ismin daha katıldığı öğrenildi. Peki, EDHO 5. sezon ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

Efsane geliyor! EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak?

Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu için heyecan sürüyor. Sezon finalini Ömür'ün istenme sahnesiyle yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna üç yeni isim daha dahil oldu. İzleyiciler ise arama motorlarında EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor.

EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 5. sezon çekimleri yakın zamanda başladı. Dizinin yeni sezonunun 2-3 hafta içerisinde yayında olması bekleniyor.

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