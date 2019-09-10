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  • 10.09.2019 12:47
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 12:56

yeni bölüm ne zaman başlıyor? 2019 kimler? İşte yeni sezon fragmanı

dizisi efsane kadrosuyla geri dönüyor. 2017 yılında final yapan Seksenler dizisinin yeni sezon çekimleri sürüyor. TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak dizi 50 dakika olacak ve saat 18.00'de ekrana gelecek. Peki, Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? 2019 kimler? İşte Seksenler yeni sezon fragmanı...

Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor?

Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? TRT 1'de 2012 yılında yayın hayatına başlayan Seksenler dizisi 2017 yılında 228. bölümüyle final yapmıştı. Geçtiğimiz aylarda dizinin yapımcısı tarafından Seksenler'in yeniden başlayacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz gün tantım videosu Seksenler hayranlarını heyecanlandırdı. Dizi hafta içi her gün saat 18.00'de ekranlara gelecek ve 50 dakika olacak. Peki, Seksenler yeni bölüm ne zaman başlıyor? 2019 Seksenler dizisi oyuncuları kimler? İşte Seksenler yeni sezon fragmanı...

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak fragman ile yayın tarihinin duyurulması bekleniyor.

Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.

Dizinin tanıtım videosu için diğer sayfayı ziyaret ediniz...

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