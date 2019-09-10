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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 19:34

kaç yılında ve nerede çekildi? kimlerdir?

Türk sinema tarihinin sevilen filmlerinin başında yer alan bu akşam bir kez daha televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Efsane filmi ekranlarda gören izleyiciler ise Hababam Sınıfı hakkında detayları araştırıyor. Özellikle sorusu merakla sorgulatılıyor. Peki, ? İşte ...

Hababam Sınıfı kaç yılında ve nerede çekildi?

Oyuncu kadrosu ve konusuyla Türk sinemasının önemli filmleri arasında bulunan Hababam Sınıfı film tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Her izlediğimizde bizi güldüren ve her defasında izlerken bizi mutlu eden Hababam Sınıfı bu akşam Show TV'de izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Hababam Sınıfı kaç yılında ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimlerdir? İşte filme dair detaylar...

HABABAM SINIFI KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi olan bu yapıt Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı romanından uyarlanmıştır. 1975 yılında gösterime giren filmi Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir.

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