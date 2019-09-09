Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni bölümünde köşkte ortalık iyice karışıyor. Heyecan dolu yeni sezon ilk bölümde Nedim'in kaçırılışı herkesin hayatını etkiliyor. Sezonun ilk bölümünün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre'nin, Nedim'i kaçırışı köşkte taş taş üstünde bırakmaz. Agah yeğeninden bir haber alabilmek için memleket dahil çalınmadık kapı bırakmaz. Seher kızının da derdinin de peşindedir.