Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 09.09.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 23:47

11. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Agah Nedim için herkesi seferber ediyor!

Yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkan dizisinde ortalık iyice karıştı. Yeni bölümde Cemre’nin, Nedim’i kaçırışı köşkte taş taş üstünde bırakmıyor. Heyecan dolu bölümün ardından izleyiciler Zalim İstanbul 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Zalim İstanbul 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Zalim İstanbul'un yeni bölümünde köşkte ortalık iyice karışıyor. Heyecan dolu yeni sezon ilk bölümde Nedim'in kaçırılışı herkesin hayatını etkiliyor. Sezonun ilk bölümünün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cemre'nin, Nedim'i kaçırışı köşkte taş taş üstünde bırakmaz. Agah yeğeninden bir haber alabilmek için memleket dahil çalınmadık kapı bırakmaz. Seher kızının da derdinin de peşindedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriZalim İstanbul 11. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Agah Nedim için herkesi seferber ediyor!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri