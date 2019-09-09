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  • 09.09.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 18:55

2. sezon oyuncuları kimler, konusu nedir? ?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi dizisi bu akşam 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni sezonunda neler olacağı merak konusu. Bu nedenle arama motorlarında Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. Peki, Zalim İstanbul dizisinin konusu ne? ? İşte diziye dair merak edilenler...

Zalim İstanbul dizisi nerede çekiliyor?

Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu bu akşam başlıyor. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonunda neler olacağı şimdiden izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Yeni sezon başlamasıyla birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 2. sezon oyuncuları kimler sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki, Zalim İstanbul 2. sezon konusu nedir? Zalim İstanbul dizisi nerede çekiliyor? İşte o soruların yanıtı...

ZALİM İSTANBUL OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Dem gibi isimler yer alıyor.

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