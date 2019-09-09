Star TV'nin yeni başlayan dizisi Çocuk izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Bir süredir yayınlanan tanıtım ve fragmanlarıyla dikkat çeken Çocuk dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler dizinin oyuncularından olan Merve Çağıran hakkında araştırma yapıyor. Peki, Merve Çağıran kimdir? Merve Çağıran kaç yaşında, nereli?

MERVE ÇAĞIRAN KİMDİR?

1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Merve Çağıran, çocukluğunu daha sonra taşındıkları İzmir'de geçirmiştir. 2011 yılında İstanbul'a taşınmış ve eğitimini 35.5 Sanat Merkezi'nden almıştır. İlk kez kamera karşısına ''Şefkattepe'' dizisiyle çıkan Çağıran, ''Elde Var Hayat'', ''Kaçak Gelinler'' dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında ''Tatlı Küçük Yalancılar'' ve 2016 yılında ''Aşk Laftan Anlamaz'' projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği ''Fi'' dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı ''Kalp Atışı'' dizisinde yer almıştır.