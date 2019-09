9 Eylül 1993 yılında yayın hayatına başlayan Atv, bugün 26. yaşını doldurdu. 26 yıldan beri imza attığı ilklerle, televizyon izleyicisinin tutkunu olduğu dizileriyle, reyting rekorları kıran programlarıyla Atv, Türk televizyon tarihine damgasını vuran bir kanal olmayı başardı.

Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın da katıldığı yaş gününde Atv Genel Müdürü Metin Ergen; "İzlenme rekorları kıran dizileriyle, programlarıyla Türkiye'de en çok izlenen kanal olan, bununla kalmayıp neredeyse her kıtada 70'ten fazla ülkede seyircisiyle buluşan, dijital alanda kendi rekorlarını tekrar kıran Atv'nin yaş günü için bir aradayız. Seviyeli, istikrarlı, toplum değerlerine saygılı yayıncılık ve habercilik anlayışıyla sektördeki lider konumunu her yıl bir üst seviyeye taşıyan Atv, "Dizi Atv'de izlenir" sloganının doğruluğunu her zaman ispatlamıştır. Bu sezon da aynı başarıyı göstermesini istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Kurulduğu günden bugüne Atv'nin başarısına, geldiği konuma katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Yeni sezonun hayırlara vesile olmasını diliyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi. Metin Ergen, Atv'nin yaş günü pasta kesimini bu defa Atv'nin kadın yöneticilerine devretti.