Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Çocuk dizisi bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle Star TV'de izleyici karşısına çıktı. İlk bölümün sona ermesinin ardından izleyiciler Çocuk 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇOCUK DİZİSİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karasu ailesinin yolunda giden hayatları, ailenin söz sahibi olan Asiye Hanımın herkesten sakladığı büyük bir sırra ipoteklidir. Zamanında gelini Şule'nin kucağına verdiği bebek herkesten sakladığı gayri meşru oğlu Hasan'ın oğludur.