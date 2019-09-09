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  • 09.09.2019 21:49
  • Son Güncelleme: 09.09.2019 21:50

'nden Netflix'te yayınlanacak iddialarına yanıt! Söz konusu haberler...

Dün ortaya atılan iddialara göre 'nin 2020'de Netflix'te yayınlanacağı söylenmişti. Ayrıca dizinin başrollerinde Necati Şaşmaz ve Defne Samyeli'nin olacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddialara Kurtlar Vadisi'nin yapımcı şirketi 'den açıklama geldi. İşte Pana Film'den yapılan açıklama...

Kurtlar Vadisi'nden Netflix iddialarına yanıt!

Televizyon ekranlarının efsane dizisi Kurtlar Vadisi hakkında dün ortaya bomba bir iddia atılmıştı. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonda Netflix'te izleyici karşısına çıkacağı söylenmiş, Pana Film ve Netflix'in anlaştığı iddia edilmişti. Ortaya çıkan bu haberler üzerinde Pana Film'den konu hakkında açıklama yapıldı.

PANA FİLM'DEN İDDİALARA YANIT

"Bazı yayın organlarında yapımcılığı Pana Film tarafından üstlenilen Kurtlar Vadisi adlı dizimizin bir dijital platform ile anlaştığına dair spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Pana Film olarak bizi yıllardır yalnız bırakmayan değerli seyircilerimizin Kurtlar Vadisi'nin geri dönmesini ne kadar istediklerinin farkındayız.

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