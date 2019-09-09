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  • Son Güncelleme: 10.09.2019 00:16

14. bölümde Ceylan'ın taşınma kararı herkesi şaşırtıyor!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi 'in yeni bölümünde ortalık iyice karışacak. Yeni bölümde Eski defterleri kapatan Ceylan'ın taşınma kararı, Taylan'ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaşıyor. Peki, Canevim 14. bölümde neler yaşanacak? Canevim 14. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

Pazartesi günleri akşam saat 20.00'den itibaren izleyicilerini ekran başına kilitleyen dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Ömer, Fikret ve Kristina'yı ele geçirerek Taylan'ı köşeye sıkıştırıyor. Heyecan dolu sahneleriyle Canevim 14. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

CANEVİM 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eski defterleri kapatan Ceylan'ın taşınma kararı, Taylan'ı gerçek aşkına bir adım daha yaklaştırmıştır.

TAYLAN KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Ömer, Fikret ve Kristina'yı ele geçirerek Taylan'ı köşeye sıkıştırır. Bu sırada Melis'in Ceylan'la görüşmesi Feryal'in ihanetini açığa çıkarır. İki cephede savaşan Taylan, Ceylan'ı da alarak gözlerden uzak bir eve götürür. İkilinin baş başa geçirecekleri neşeli gün, bir anda kabusa döner.

CEYLAN İÇİN ZORLU YOL

Ömer'in saldırısı hedefinden sapınca, Ceylan için zorlu bir ölüm kalım savaşı başlar. Elvan'ın ortadan kaybolması aileyi derin bir krize sürüklemiştir. Günnur ve Hamza, kızlarının tutsak edildiği evde tanıdık bir yüzle karşılaşırlar.

AYŞE İLGİLENDİREN SIR NE?

Ailenin en küçüğü Ayşe'yi yakından ilgilendiren büyük sır, aile içindeki hesaplaşmalarla geri dönülmez şekilde gün yüzüne çıkar. Yener'in kendisine hazırladığı sürprizden oldukça etkilenen Müjgan ise, Melis'ten Yener'e dair önemli bir gerçeği öğrenir.

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