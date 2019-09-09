İzleyiciler tarafından merakla beklenen Çocuk dizisi ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi Star TV ekranlarında gören izleyiciler yeni dizi hakkında araştırma yapıyor. Çocuk dizisinin oyuncuları kimlerdir sorusu bu nedenle merakla araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Çocuk dizisinin konusu ne? İşte diziye dair merak edilen tüm her şey...

ÇOCUK DİZİSİNİN OYUNCULARI

Asiye Karasu (Nazan Kesal)

Hasan Çetin (İsmail Hacıoğlu)

Ali Kemal Karasu (Serhat Teoman)

Akça Yılmaz (Merve Çağıran)

Şule Karasu (Ceyda Ateş Toplusoy)

Murat Karasu (Kenan Acar)

Emine Yılmaz (Nimet İyigün)

Osman Şahin (Okday Korunan)

Melek Şahin (Selda Aktuna)

Efe Karasu (Mehmet Emin Güney)

Ayşe Şahin (Aylin Aras)