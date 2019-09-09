Star TV ekranlarında bu akşam yepyeni bir dizi başlıyor. Çocuk dizisi bu akşam ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çekecek. Dizide dikkat çeken karakterlerden birisini de Mehmet Emin Güney canlandırıyor. İzleyiciler bu nedenle arama motorlarında Mehmet Emin Güney kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Mehmet Emin Güney kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...

MEHMET EMİN GÜNEY KİMDİR?

Çocuk dizisinin minik yıldızı Mehmet Emin Güney yaklaşık 2 ay süren cast çalışmalarında 214 çocuk arasından seçildi. İlk kez kamera karşısına geçen Mehmet Emin Güney, oyuncu koçu ve pedagog eşliğinde rolüne hazırlanıyor. İlk oyunculuk deneyimi olmasına rağmen minik oyuncu, başarılı performansı ile şimdiden tam not aldı.