Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu kapsamda arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor. İzleyicilerin merakla araştırdığı Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli oldu. İşte yeni sezona dair merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayıncı kuruluş ATV tarafından Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon tarihi 19 Eylül Perşembe saat 20.00 olarak açıklandı.