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  • 08.09.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 18:26

Yeni sezon tarihi açıklandı! 2. sezon ne zaman başlayacak? Heyecan sürüyor!

ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran dizisinin yeni sezon tarihi merakla bekleniyordu. ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili beklenen yanıt yayıncı kuruluş ATV'den geldi. Şimdi fenomen dizinin izleyicileri yeni sezonun hangi tarihte yayınlanacağını merak ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon tarihi...

Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bu kapsamda arama motorlarında Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu merakla araştırılıyor. İzleyicilerin merakla araştırdığı Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli oldu. İşte yeni sezona dair merak edilenler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayıncı kuruluş ATV tarafından Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon tarihi 19 Eylül Perşembe saat 20.00 olarak açıklandı.

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