Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesini anlatan Bir Zamanlar Çuurova'nın ikinci sezonunyla da seyirciyi ekrana kilitlemeye kararlı. Dizinin yeni sezon tanıtımında gerçeklerin ortaya çıktığı görülüyor. Yılmaz, Züleyha'nın mektubunu okuyor ve ortalık karışıyor. Yeni sezonda nelerin olacağı şimdiden merak konusu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan 36. yeni bölüm fragmanı ile birlikte yayın tarihi belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova 19 Eylül Perşembe günü sevenleriyle yeniden buluşacak.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı: