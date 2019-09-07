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  • Son Güncelleme: 07.09.2019 11:01

2. yeni sezon fragmanı: Gerçekler ortaya çıkıyor! 36. yeni bölüm ne zaman?

36. bölümüyle izleyiciye merhaba diyecek. Atv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'non yeni sezon tarihi belli oldu. Dizinin yeni sezon tanıtımı izleyicide heyecan yarattı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon tarihi belli oldu

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon tarihi belli oldu. İstanbul'dan kaçıp Adana'da bir çiftliğe sığınan iki genç aşığın, Çukurova'nın en güçlü ailelerinden biriyle kesişen ve ayrı yerlere savrulan hayat hikayesini anlatan Bir Zamanlar Çuurova'nın ikinci sezonunyla da seyirciyi ekrana kilitlemeye kararlı. Dizinin yeni sezon tanıtımında gerçeklerin ortaya çıktığı görülüyor. Yılmaz, Züleyha'nın mektubunu okuyor ve ortalık karışıyor. Yeni sezonda nelerin olacağı şimdiden merak konusu. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan 36. yeni bölüm fragmanı ile birlikte yayın tarihi belli oldu. Bir Zamanlar Çukurova 19 Eylül Perşembe günü sevenleriyle yeniden buluşacak.

İşte Bir Zamanlar Çukurova 36. yeni bölüm fragmanı:

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EFSANE EFSANE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU SEZON DA FIRTINALAR KOPARMAYA ADAY.HARİKA DİZİ .

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