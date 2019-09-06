Zalim İstanbul yeni sezon tarihi açıklandı! Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte fragman

Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Kanal D ekranlarda ilk sezonuyla dikkat çeken dizinin yeni sezon tarihi açıklandı. Yeni sezon tanıtımlarının da yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 2. sezon tarihini merak etmeye başladı. Peki, Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte o sorunun yanıtı...

ZALİM İSTANBUL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi saat 20.00'de izleyici Kanal D'de karşısına çıkacak.