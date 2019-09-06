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  • 06.09.2019 23:47
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 23:47

Zalim İstanbul yeni sezon tarihi açıklandı! Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte fragman

Kanal D ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Zalim İstanbul pazartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitliyor. Eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak sorusu arama motorlarında artış gösterdi. Yayıncı kuruluş Kanal D dizinin yeni sezon tarihini açıkladı. Peki, Zalim İstanbul yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte cevabı...

Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak?

Zalim İstanbul dizisinin yeni sezonu için geri sayım sürüyor. Kanal D ekranlarda ilk sezonuyla dikkat çeken dizinin yeni sezon tarihi açıklandı. Yeni sezon tanıtımlarının da yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler Zalim İstanbul 2. sezon tarihini merak etmeye başladı. Peki, Zalim İstanbul 2. sezon ne zaman başlayacak? İşte o sorunun yanıtı...

ZALİM İSTANBUL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi saat 20.00'de izleyici Kanal D'de karşısına çıkacak.

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