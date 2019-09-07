Çukur'un 3. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin yeni sezon çekimleri başlarken yeni sezon kadrosu da şekillenmeye başladı. Öte yandan sezon finalinda Yücel'in hain planı sonrası Yamaç ile İdris karşı karşıya kalmış ikilinin silahından birisi patlamıştı. Bu gelişmelerin ardından kimin öleceği merak ediliyor. Peki, Çukur'da İdris Koçovalı mı, Yamaç mı ölecek? 2019 Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanması ve böylelikle 3. sezon tarihinin açıklanması bekleniyor. Eylül ayının ortalarında ya da sonunda dizinin yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

İDRİS KOÇOVALI ÖLECEK Mİ?

Dizide Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli'nin sosyal medya hesabından yaptığı "Çukur 3. sezon" paylaşımı, dizide İdris'in vurulacağı iddialarını gündeme getirdi. Ancak fragman henüz yayınlanmadığı için detaylar bilinmiyor. Kimin öleceğine dair merak edilen sorular yeni sezonda belli olacak.