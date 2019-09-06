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  • 06.09.2019 23:25
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 23:25

2. sezon yayın tarihi açıklandı! başlayacak? Duygusal sahne...

Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran 'nin 2. sezon yayın tarihi merakla araştırılıyordu. Milyonların yanıt beklediği soru yayıncı kuruluş ATV tarafından yanıtlandı. Yeni sezon öncesi Hercai'den yeni bir fragman daha geldi. Peki, başlayacak? İşte o sorunun yanıtı...

Hercai 2. sezon yayın tarihi açıklandı!

Ekranların büyük ilgi gören dizisi Hercai yeni sezonuyla çok konuşulacak. Eylül ayının gelmesi ve dizinin yeni sezonuna ait bir fragman daha yayınlanmasıyla birlikte Hercai 2. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Yayıncı kuruluş ATV Hercai'nin başlayacağı tarihi açıkladı. İşte o tarih...

HERCAİ 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Reyting rekorları kıran Hercai dizisinin yeni sezonu 20 Eylül'de başlayacak. Hercai'nin oyuncuları Mardin'e ulaştı ve dizinin yeni sezon çekimleri yakın zamanda başladı.

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