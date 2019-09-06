Sekseler yeniden başlıyor? 2012 yılında yayın hayatına başlayan TRT 1'in dizisi Seksenler, 2017 yılında yayınlanan 228. bölümüyle ekranlara veda etmişti. Müjdeli haber yapımcıdan geldi. Dizinin yeni sezon çekimleri devam ediyor. TRT 1'de yeniden hayranlarıyla buluşacak dizinin detayları belli oldu. Dizi hafta içi her gün saat 18.00'de ekranlara gelecek ve 50 dakika olacak. Peki, Seksenler yeni sezon oyuncu kadrosu nasıl olacak? Seksenler yeniden ne zaman başlıyor? İşte tanıtım videosu...

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yeni sezona ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak fragman ile yayın tarihinin duyurulması bekleniyor.

Dizinin yeni sezondan itibaren yayın süresi 50 dakika olacak. Hafta içi her gün saat 18.00'de izleyiciyle buluşacak.