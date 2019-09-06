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  • 06.09.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 18:55

haftanın birincisi kim oldu? 6 Eylül Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte puan durumu

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen programı 'da bugün haftanın final bölümü yayınlandı. Haftanın final bölümünde hangi yarışmacının birinci olduğu merak ediliyor. Programla ilgili detayları yakından takip eden izleyiciler ise haftanın finaliyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, kim oldu? 6 Eylül Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte puan durumu...

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu?

Haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da bugün yaşanan olaylar merak ediliyor. Yeni bölümde Yağmur, Elif'in üzerine yürüyor. Ezgi'nin, Yağmur'a ait olan valizini odadan almasına Necla Hanım çok öfkeleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? 6 Eylül Gelinim Mutfakta'dan kim elendi? İşte haftanın finaline dair detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Günün en düşük puanını alan gelini 5 puanla Yağmur olarak açıklandı. Yağmur'un ardından günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Elif oldu. Cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin 17 puanla Ezgi oldu.

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