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  • 06.09.2019 20:16
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 20:16

Kim ölecek? 3. sezon ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezon tarihi ve oyuncuları açıklandı mı?

heyecan dolu sezon finali bölümüyle geçtiğimiz aylarda kısa süreliğine ekranlara veda etmişti. Eylül ayının ilk günlerine gelmemizle birlikte izleyiciler Çukur dizisinin yayın tarihini merak etmeye başladı. Çukur'un yeni sezon tarihi için araştırmalar artış gösterdi. Peki, başlayacak? Çukur yeni sezon tarihi ve oyuncuları açıklandı mı? İşte dizinin yeni sezonuna dair detaylar...

Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak?

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni sezon çekimleri başladı. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Çukur izleyicileri de dizinin yayın tarihi hakkında açıklama bekliyor. Sezon finalinde Yücel'in hain planı sonrası Yamaç ile İdris karşı karşıya kalmıştı. Peki, heyecan dolu bölümleriyle Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezon tarihi oyuncuları kimler olacak? İşte merak edilenler...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanması ve böylelikle 3. sezon tarihinin açıklanması bekleniyor. Eylül ayının ortalarında ya da sonunda dizinin yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

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