Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni sezon çekimleri başladı. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanmaya başlamasıyla birlikte Çukur izleyicileri de dizinin yayın tarihi hakkında açıklama bekliyor. Sezon finalinde Yücel'in hain planı sonrası Yamaç ile İdris karşı karşıya kalmıştı. Peki, heyecan dolu bölümleriyle Çukur 3. sezon ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezon tarihi oyuncuları kimler olacak? İşte merak edilenler...

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur dizisinin yeni sezon tarihi henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde dizinin yeni sezon fragmanının yayınlanması ve böylelikle 3. sezon tarihinin açıklanması bekleniyor. Eylül ayının ortalarında ya da sonunda dizinin yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor.