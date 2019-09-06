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  • 06.09.2019
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'nın yeni sezon fragmanı sosyal medyayı salladı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi ''nın ikinci sezonunun ilk görüntüleri önceki gün yayınlandı. 35 hafta boyunca saklanan en büyük sırrın, sezon finalinde açığa çıkmasının ardından dizinin takipçileri yeni sezonda Yılmaz'ın gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacağını heyecanla bekliyor.


ATV'nin reyting rekortmeni dizisi ''nın ikinci sezonunun ilk görüntüleri önceki gün yayınlandı. Yakında yeniden atv izleyicisiyle buluşacak olan dizinin yeni sezon fragmanı, büyük heyecan yarattı. Merakla beklenen dizinin ikinci sezon fragmanı, sosyal medyada kısa sürede yayılıp büyük ilgi gördü. Dizinin tutkunları, fragmana sosyal medyada övgüler yağdırdı.
35 hafta boyunca saklanan en büyük sırrın, sezon finalinde açığa çıkmasının ardından dizinin takipçileri yeni sezonda Yılmaz'ın gerçekleri öğrendikten sonra ne yapacağını heyecanla bekliyor. İkinci sezonun ilk fragmanında Hünkar, Yılmaz ve Fekeli arasındaki silahlı hesaplaşma ile Demir ve Şermin'in görüntüsü yeni sezona dair ilk ipuçlarını içeriyor.

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