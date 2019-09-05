Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "Tavladaki hangi zarın diğer adı pencüsedir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Tavladaki hangi zarın diğer adı pencüsedir?

A: İki iki

B: Üç iki

C: Üç üç

D: Beş üç

DOĞRU CEVAP: Beş üç