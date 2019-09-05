Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "Tavladaki hangi zarın diğer adı pencüsedir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...
Soru: Tavladaki hangi zarın diğer adı pencüsedir?
A: İki iki
B: Üç iki
C: Üç üç
D: Beş üç
DOĞRU CEVAP: Beş üç
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