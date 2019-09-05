Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 05.09.2019 21:45
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 21:45

daki hangi zarın diğer adı pencüsedir?

ATV ekranlarının sevilen programı Güven Bana izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkan yarışmada "daki hangi zarın diğer adı pencüsedir?" sorusu dikkat çekti. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Tavladaki hangi zarın diğer adı pencüsedir?

Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "daki hangi zarın diğer adı pencüsedir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Tavladaki hangi zarın diğer adı pencüsedir?

A: İki iki

B: Üç iki

C: Üç üç

D: Beş üç

DOĞRU CEVAP: Beş üç

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriTavladaki hangi zarın diğer adı pencüsedir?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri