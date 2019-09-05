Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "Himalaya Dağları hangi kıtadadır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...
Soru: Himalaya Dağları hangi kıtadadır?
A: Güney Amerika
B: Kuzey Amerika
C: Asya
D: Avrupa
DOĞRU CEVAP: Asya
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