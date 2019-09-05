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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 21:35

hangi kıtadadır?

ATV ekranlarının sevilen programı Güven Bana izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkan yarışmada " hangi kıtadadır?" sorusu dikkat çekti. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Himalaya Dağları hangi kıtadadır?

Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki " hangi kıtadadır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Himalaya Dağları hangi kıtadadır?

A: Güney Amerika

B: Kuzey Amerika

C: Asya

D: Avrupa

DOĞRU CEVAP: Asya

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