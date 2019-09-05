Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "Himalaya Dağları hangi kıtadadır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Himalaya Dağları hangi kıtadadır?

A: Güney Amerika

B: Kuzey Amerika

C: Asya

D: Avrupa

DOĞRU CEVAP: Asya