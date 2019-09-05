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  • 05.09.2019 22:07
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 22:07

'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen programı Güven Bana izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkan yarışmada "'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?" sorusu dikkat çekti. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Atatürk'ün doğduğu yıl tahttaki padişah kimdir?

Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?

A: Abdülmecid

B: Abdülaziz

C: V. Murad

D: II. Abdülhamid

DOĞRU CEVAP: II. Abdülhamid

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