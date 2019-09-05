Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yıl tahtta olan Osmanlı padişahı hangisidir?

A: Abdülmecid

B: Abdülaziz

C: V. Murad

D: II. Abdülhamid

DOĞRU CEVAP: II. Abdülhamid