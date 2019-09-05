Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?

A: İspanya

B: Fas

C: San Marino

D: Guatemala

DOĞRU CEVAP: İspanya