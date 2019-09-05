Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 05.09.2019 22:19
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 22:19

hangi ülke bayrağında 'nı temsil eden sütunlar vardır?

ATV ekranlarının sevilen programı Güven Bana izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkan yarışmada "Üzerinde hangi ülke bayrağında 'nı temsil eden sütunlar vardır?" sorusu dikkat çekti. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Hangi ülke bayrağında Cebelitarık'ı temsil eden sütunlar var?

Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "Üzerinde hangi ülke bayrağında 'nı temsil eden sütunlar vardır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Üzerinde Latin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?

A: İspanya

B: Fas

C:

D: Guatemala

DOĞRU CEVAP: İspanya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriLatin alfabesiyle yazı bulunan hangi ülke bayrağında Cebelitarık Boğazı'nı temsil eden sütunlar vardır?
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri