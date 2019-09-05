Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki "Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?

A: Fransızca

B: İtalyanca

C: Felemenkçe

D: Almanca

DOĞRU CEVAP: Almanca