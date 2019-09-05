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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 22:36

adlı roman tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?

ATV ekranlarının sevilen programı Güven Bana izleyicileri ekran başına kilitliyor. Bu akşam izleyici karşısına çıkan yarışmada " adlı roman tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?" sorusu dikkat çekti. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Genç Werther'in Acıları ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?

Perşembe akşamı izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Güven Bana yarışmasında sorulan bir soru yarışmacıları zorladı. İzleyiciler Güven Bana'daki " adlı roman tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?" sorusunun yanıtını arıyor. İşte o soru ve cevabı...

Soru: Genç Werther'in Acıları adlı roman Goethe tarafından ilk olarak hangi dilde yazılmıştır?

A: Fransızca

B: İtalyanca

C: Felemenkçe

D: Almanca

DOĞRU CEVAP: Almanca

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