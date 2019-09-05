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  • 05.09.2019 21:03
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 21:03

29 harften oluşan Türkçe alfabenin tam ortasındaki harf hangisidir?

'nın sunumuyla ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Güven Bana yarışması çok konuşuluyor. Bu akşamki yarışmada "29 harften oluşan Türkçe alfabenin tam ortasındaki harf hangisidir?" sorusu yarışmacılara yönetildi. Programı izleyenler heyecanla bu soruya yanıt arıyor. İşte araştırılan o sorunun yanıtı...

Türk alfabesinin tam ortasındaki harf hangisidir?

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da bir soru yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "29 harften oluşan Türkçe alfabenin tam ortasındaki harf hangisidir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: 29 harften oluşan Türkçe alfabenin tam ortasındaki harf hangisidir?

A:G

B: J

C: K

D: L

Doğru: L

kalan karakter 1000

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