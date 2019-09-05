Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da bir soru yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "29 harften oluşan Türkçe alfabenin tam ortasındaki harf hangisidir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...
Soru: 29 harften oluşan Türkçe alfabenin tam ortasındaki harf hangisidir?
A:G
B: J
C: K
D: L
Doğru: L
kalan karakter 1000
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