Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Güven Bana'da bir soru yarışmacıları zorladı. Peki, Güven Bana'daki "29 harften oluşan Türkçe alfabenin tam ortasındaki harf hangisidir?" sorusunun yanıtı nedir? İşte o soru ve cevabı...

Soru: 29 harften oluşan Türkçe alfabenin tam ortasındaki harf hangisidir?

A:G

B: J

C: K

D: L

Doğru: L