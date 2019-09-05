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  • 05.09.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 05.09.2019 17:21

yeni sezon tarihi açıklandı! Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? ?

dizisinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Cuma akşamları ekranları başında Arka Sokakları takip eden izleyiciler yeni sezon tarihiyle ilgili gelecek açıklamayı bekliyordu. Yayıncı kuruluş Kanal D'den gelen açıklamayla birlikte ne zaman başlayacak sorusu yanıt bulmuş oldu. Peki, dizinin sevilen karakterlerinden olan Mesut ölecek mi? İşte yeni sezona dair detaylar...

Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı!

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar sezon finali yaparak kısa bir süreliğine ekranlara veda etmişti. Fenomen dizinin izleyicileri Eylül ayına geldiğimiz şu günlerde Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Aynı zamanda Mesut'un ölüp ölmeyeceği de merak konusu. İşte yeni sezona dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayıncı kuruluş Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihini 13 Eylül olarak açıkladı. Arka Sokaklar heyecan ve merak dolu yeni sezonuyla 13 Eylül'de ekranlarda olacak.

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