Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar sezon finali yaparak kısa bir süreliğine ekranlara veda etmişti. Fenomen dizinin izleyicileri Eylül ayına geldiğimiz şu günlerde Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Aynı zamanda Mesut'un ölüp ölmeyeceği de merak konusu. İşte yeni sezona dair detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayıncı kuruluş Kanal D, Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihini 13 Eylül olarak açıkladı. Arka Sokaklar heyecan ve merak dolu yeni sezonuyla 13 Eylül'de ekranlarda olacak.