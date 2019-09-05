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  • Son Güncelleme: 05.09.2019 17:58

2. sezon fragmanı: Yılmaz gerçeği öğreniyor! Yeni sezon ne zaman başlıyor?

'nın yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezon çekimlerinin sürdüğü Bir Zamanlar Çukurova'nın 2. sezon fragmanı yayınlandı. Yeni sezon tanıtımı dizinin hayranlarında heyecan yarattı. Peki, başlıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurva 2. sezon fragmanı...

Yılmaz gerçeği öğreniyor! Yeni sezon ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon ne zaman başlayacak? Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 35. bölümüyle 30 Mayıs'ta sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Züleyha'nın yazdığı mektubu Yılmaz'ın okuduğu görülüyor. Tüm gerçekleri öğrenen Yılmaz'ın neler yapacağı merak ediliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova ne zaman başlıyor? İşte Bir Zamanlar Çukurova 2. sezon fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'Yakında' başlığıyla duyurulan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezon fragmanı izleyicide büyük merak uyandırdı. Dizinin yeni sezonunun Eylül ayının son haftasında başlaması tahmin ediliyor.

Yeni sezon tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon fragmanı:

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