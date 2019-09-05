Bir dönem TRT 1 ekranlarında izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Seksenler uzun bir aranın ardından yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yapımcısı ve senaristi Birol Güven müjdeli haberi yakın bir zamanda vermişti. İzleyicilerin merakla beklediği Seksenler yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Seksenler yeni bölümleri ne zaman başlayacak? İşte diziye dair merak edilenler...

SEKSENLER YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 yıl önce çekimlerine ara verilen dizi, yeni sezonda yine TRT ekranlarında olacak. Dizinin ekim ayından itibaren TRT 1'de yayımlanması bekleniyor. Dizinin ilk tanıtımında "Yakında TRT1'de!" ifadelerine yer verildi. İşte ilk tanıtım...